Пекин, 15 ноября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Согласно данным Национального бюро статистики КНР (NBS), уровень безработицы в городах Китая в октябре составил 5,5%, не изменившись по сравнению с сентябрьским уровнем, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

watchsmart Пожилые китайцы

По данным NBS, за первые 10 месяцев текущего года средний уровень безработицы в городах, охваченных обследованием, составил 5,6%. Уровень безработицы среди лиц в возрасте от 25 до 59 лет, которые составляют большинство на рынке труда, составил 4,7% в октябре, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем.

Опрошенный уровень безработицы в 31 крупном городе составил 6 процентов в прошлом месяце, показали данные NBS. Обследованный уровень безработицы в городах рассчитывается на основе числа безработных, принявших участие в обследовании занятости в городских районах, включая трудящихся-мигрантов в городах.