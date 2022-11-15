Москва, 15 ноября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Торги по нефти 14 ноября завершились значительным снижением. Баррель нефти марки Brent подешевел на 3,56%, до $92,50 после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Albert Bridge Эшелон с нефтью

В докладе понижен прогноз роста мирового спроса на нефть на конец 2022 года. Прогноз снижен на 0,1 млн баррелей в сутки, до 2,5 млн, на 2023 год — также на 0,1 млн баррелей, до 2,2 млн.

Картель пересмотрел прогнозы из-за карантинной политики Китая, геополитической неопределенности и ослабления экономической активности в мире.

Сегодня, 15 ноября, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent восстановилась до $92,80. Цена остается торговаться в диапазоне $90,75–$98,85, который формируется с 10 октября.

Если по итогам 11 ноября перевес наблюдался на стороне покупателей, то сейчас чаша весов склонилась на сторону продавцов.

Новостной фон скудный для США, поэтому ситуация на нефтяном рынке во многом будет зависеть от динамики индекса доллара.

Выход цены за границы диапазона определит направление и движение на ближайшие три дня.

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