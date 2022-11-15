Тегеран, 15 ноября 2022, 20:01 — REGNUM 14 ноября министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Германии в Тегеране Ханса-Удо Музеля в связи с интервенционистскими и неконструктивными высказываниями канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Директор департамента Западной Европы министерства иностранных дел Ирана выразил решительный протест страны против контрпродуктивного подхода Берлина к внутренним событиям в Исламской Республике.
Представитель министерства иностранных дел возложил на Германию ответственность за последствия таких замечаний для будущего двусторонних отношений между Тегераном и Берлином.
Он подчеркнул, что Иран следит за мерами других сторон и даст соответствующий ответ, основанный на национальных интересах государства.
Посол Германии, со своей стороны, заявил, что передаст протест Ирана своему правительству.