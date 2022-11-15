Тегеран, , 20:01 — REGNUM 14 ноября министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Германии в Тегеране Ханса-Удо Музеля в связи с интервенционистскими и неконструктивными высказываниями канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

Директор департамента Западной Европы министерства иностранных дел Ирана выразил решительный протест страны против контрпродуктивного подхода Берлина к внутренним событиям в Исламской Республике.

Представитель министерства иностранных дел возложил на Германию ответственность за последствия таких замечаний для будущего двусторонних отношений между Тегераном и Берлином.

Он подчеркнул, что Иран следит за мерами других сторон и даст соответствующий ответ, основанный на национальных интересах государства.

Посол Германии, со своей стороны, заявил, что передаст протест Ирана своему правительству.