Вашингтон, 15 ноября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Властям Соединенных Штатов следует отказаться от политики давления на Россию, чтобы у Москвы не возникало ощущения, что ее «загнали в угол». Об этом заявил публицист Тед Снайдер на страницах журнала The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Никого нельзя ставить в безвыходное положение, особенно Россию», — заявил он.

Колумнист отметил, что Москву пытаются загнать в угол при помощи заявлений киевского режима и Запада, которые отказываются признавать воссоединение Крыма с Россией. Также этому способствует расширение НАТО и наращивание контингента Североатлантического альянса в Восточной Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал «Военная мысль» российского Минобороны заявил, что Пентагон пересматривает свою стратегию по сдерживанию России. По его данным, американское военное ведомство занято укреплением и развитием средств стратегического неядерного военного сдерживания.