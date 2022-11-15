Мадрид, , 07:47 — REGNUM Лидер испанской «Народной партии» Альберто Нуньес Фейхоо призвал однопартийцев бороться с повесткой правительства страны с помощью «спокойствия» и «умеренности», а не с помощью «радикализма», «театральности» или «острот». Об этом пишет агентство EFE.

Альберто Нуньес Фейхоо PP Comunidad de Madrid

На встрече, в которой приняли участие главы правительств автономных сообществ Андалусия, Мадрид и Кастилия и Леон, Фейхоо отметил, что Евросоюз отверг экономические прогнозы правительства, упомянул критику Европейского центрального банка и упомянул о сложностях в правительстве по поводу закона о трансгендерах и конфликте между Пабло Иглесиасом и Йоландой Диас.

Он также упомянул и трагедию с мигрантами, произошедшую 24 июня у забора в Мелилье, где по меньшей мере 23 человека погибли при массовой попытке бегства из Марокко, где, по словам Фейхоо, «вскрылась ложь».