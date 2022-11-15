Тегеран, 15 ноября 2022, 19:47 — REGNUM 14 ноября министр культуры Таджикистана заявил, что центральноазиатская страна намерена расширять культурные связи с Ираном, подтверждая необходимость проведения большего числа культурных мероприятий между двумя персоязычными народами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Выступая перед журналистами IRNA, Зульфия Давлатзода заявила, что Душанбе планирует немедленно реализовать ряд культурных соглашений, подписанных высокопоставленными правительственными чиновниками Ирана и Таджикистана в последние месяцы.
Давлатзода отметила, что две страны провели семь культурных недель в крупных городах Ирана и Таджикистана, чтобы активизировать обмены между их деятелями культуры, включая знаменитых певцов, актеров и художников.
Напомним, что 7 ноября Иран завершил свою четвертую культурную неделю в Таджикистане.