Норильск, Красноярский край, 15 ноября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Школьникам младших классов, обучающимся в некоторых районах Норильска в первую смену, разрешили 15 ноября не посещать занятия из-за морозов. Об этом сообщает мэрия Норильска.

(сс) Free-Photos Мороз

администрация Норильска «В связи с неблагоприятными погодными условиями по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия учащимся первой смены в Центральном районе и жилом образовании Оганер».

Отмечается, что в течение дня температура воздуха в Норильске может опускаться до −37… −32 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, во вторник, 15 ноября, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, температура воздуха +5… +7 °C.

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