Красноярск, , 05:39 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 15 ноября против гриппа привито около 1 млн 180 тысяч человек. Об этом в своём телеграм-канале сообщил руководитель краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Грипп Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, на прошедшей неделе ОРВИ ежедневно заболевали в среднем 1,5 тысячи жителей края. Всего за неделю установлено 10 466 новых диагнозов. Чуть более 60% из всех заболевших — жители Красноярска; 11,2% — Норильска.

Добавим, случаев заболевания гриппом в регионе на сегодня не зарегистрировано. Выявлена циркуляция вирусов негриппозной этиологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге от гриппа привились 2 млн человек. Это 38,8% от запланированных к вакцинации 60% населения.

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