Мадрид, 15 ноября, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото подтвердила, что она претендует на выдвижение кандидатом от Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) в Городской совет столицы, о чём она уже сообщила соратнику по партии, председателю правительства страны Педро Санчесу и лидеру мадридских социалистов Хуану Лобато. Об этом пишет агентство EFE.

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«Я хочу стать следующим мэром Мадрида, я собираюсь отдать всю себя этой задаче», — сказала Марото на открытии конференции по туризму, где ее поддержали сразу несколько партийных чиновников, в том числе шесть министров-социалистов.

В своей речи Марото объяснила, что решила выдвинуть свою кандидатуру после разговора с первыми лицами партии, а также после того, как многие её однопартийцы попросили об этом.

По мнению министра, Мадрид — это город с «огромным неравенством и структурными проблемами», такими как «грязь, отсутствие качественных общественных услуг, плохое качество воздуха, шум и проблемы с жильём», но который «растет, несмотря на ленивого и равнодушного мэра», который «находится на службе у «Народной партии» и улицы Генуи [улица, на которой расположена штаб-квартира «Народной партии» — прим. ИА REGNUM]» имея в виду Хосе Луиса Мартинеса Альмейду: «Я хочу Мадрид, где мадридцы смогут жить лучше и полностью раскрыть свой потенциал».

В случае наличия соперников Марото по праймериз все внутрипартийные мероприятия должны состояться до конца 2022 года. Марото намерена оставаться на посту министра до начала кампании по муниципальным выборам в мае 2023 года, как она сама указала в последующих заявлениях для СМИ.

Одной из самых сложных задач для нее будет заявить о себе, поскольку, согласно октябрьскому опросу Центра социологических исследований, почти половина граждан не знает, кто она такая — министр попытается изменить это с помощью кампании, ориентированной «на улицу».