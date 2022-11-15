Анадырь, 15 ноября, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ от Чукотки Елена Евтюхова («Единая Россия») посетила военный клинический госпиталь в Ростове-на-Дону. Там проходят лечение шесть раненных в ходе спецоперации земляков. Для них закупили необходимую одежду, товары личной гигиены, ортопедические товары, аксессуары для обеспечения связи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Правительство Чукотки В госпитале

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«Мы увидели наших ребят, пообщались с ними. Их мужество, героизм и позитивный настрой, который у них не отнять, — настоящий пример для всех нас. Для поддержания боевого духа передали землякам флаг родного региона. Ждем их скорейшего выздоровления и встречи на малой родине! Нам всем нужно набраться терпения, наша выдержка и любовь — главный стимул для солдата. Остаёмся с нашими бойцами на связи до победного конца», — сказала Елена Евтюхова.

Бойцы пообщались по телефону с губернатором Чукотки Романом Копиным. Они передали всем благодарность за поддержку.

С начала спецоперации северяне собрали уже почти 15 млн рублей в рамках проекта «Чукотка — фронту». Закупаются необходимые вещи и спецсредства. Второй группе мобилизованных из Чукотского АО, которая сейчас находится в Чите, бойцы пожелали крепости духа, настоящего боевого братства, добавив, что русского солдата никогда никому не сломить.

Как сообщало ИА REGNUM, преждевременно говорить о наступлении российских войск, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).