Москва, , 17:04 — REGNUM Преждевременно говорить о наступлении российских войск, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Армия России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Пока о нашем наступлении говорить преждевременно, надо держать оборону, обеспечить проведение мобилизационных мероприятий по плану, а не в распорядительном порядке», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Реальное присутствие новых сил, из которых сформируют ударные группировки, ощутим нескоро, прогнозирует парламентарий.

«Понятно, что мы многого ждём и связываем некую надежду с окончанием мобмероприятий, но нам также нужно в разы усилить обеспечение войск. Нужно больше ракет, орудий разного плана, боеприпасов. Для этого наша промышленность ежедневно совершает подвиги, я вас уверяю, всё возможное предпринимается», — подчеркнул Гурулёв.

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