Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден примерно на полчаса опоздал на место проведения заседания саммита G20 на индонезийском острове Бали, из-за чего начало первой сессии было отложено.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Заседание, которое должно было начаться в 09:30 по местному времени (04:30 мск), посвящено обсуждению продовольственной и энергетической безопасности. Собравшиеся к назначенному времени лидеры и представители стран G20 не начинали обсуждения без президента США, дожидаясь Байдена в зале.

Во второй половине дня участники заседания обсудят проблемы здравоохранения. Третья сессия состоится 16 ноября, она станет заключительной и будет посвящена вопросам цифровой трансформации.

Как сообщало ИА REGNUM, возглавляющий российскую делегацию на саммите Большой двадцатки (G20) глава МИД России Сергей Лавров прибыл на место проведения заседания.