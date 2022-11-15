Лондон, 15 ноября, 2022, 05:21 — ИА Регнум. Шесть крупнейших профсоюзов медработников Великобритании планируют провести забастовку, которая на период рождественских праздников может парализовать британскую систему здравоохранения. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По их сведениям, планы по организации забастовки обсуждались на секретной встрече 14 ноября в Лондоне.

«Переговоры посвящены координации. Нет смысла устраивать забастовку, если никто её не замечает», — уточнил источник.

Отмечается, что в забастовке могут принять участие члены шести крупнейших профсоюзов Великобритании. Приостановить свою работу смогут медсестры, парамедики, бригады скорой помощи, сотрудники регистратур и уборщики. За проведение забастовок уже проголосовали профсоюзы Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Медработники недовольны уровнем заработной платы, которая не повышалась на фоне рекордных темпов инфляции в стране.