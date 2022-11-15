Москва, 15 ноября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы к дочерней структуре публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединённая вагонная компания» — ООО «ОВК Финанс» подан банкротный иск. Претензии кредитора к активу крупнейшего производителя грузового подвижного состава суд оставил без движения до 9 декабря 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу арбитража.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Всего претензии к ООО были у двух кредиторов — ООО «Регион Траст» и ООО «Вега-Инвест», но первому заявление вернули за несоблюдение порядка уведомления о планах подать соответствующий иск.

Компания «ОВК Финанс» учреждена в 2001 году и находится в собственности вагоностроительной корпорации. В ноябре 2021 года компания на странице раскрытия информации сообщила «о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг». Общая сумма обязательств составляла 14 998 827 000 рублей. Они полностью не были исполнены. В сообщении СМИ акционер заявлял о разработке антикризисных мер.