Пекин, 15 ноября, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Китайская индустрия виртуальной реальности (VR) привлекла значительные инвестиции и финансирование в прошлом году, поскольку участники рынка стремились освоить растущий сектор высоких технологий, сообщает агентство Синьхуа.

Кристина Уколова ИА REGNUM Девушка в очках VR

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, в 2021 году объем инвестиций и финансирования в виртуальную реальность более чем удвоится. В настоящее время в Китае насчитывается более 10 000 фирм, связанных с виртуальной реальностью, которые внедряют эту технологию в различные сферы промышленности, культуры и образования, среди прочего.

Ранее в этом месяце Китай обнародовал план по стимулированию развития отрасли, направленный на расширение масштабов своего рынка до более чем 350 млрд юаней (около $49,4 млрд) к 2026 году.

План направлен на развитие 100 ведущих предприятий с сильными инновационными способностями и влиянием в отрасли, а также на увеличение продаж виртуальной реальности до более чем 25 млн единиц.