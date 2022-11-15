Вашингтон, , 02:51 — REGNUM Почву для возможных будущих переговоров между Москвой и Киевом готовит Госдепартамент США. Об этом 14 ноября сообщает газета Politico.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, многие в Пентагоне придерживаются точки зрения о том, что с наступлением зимы может открыться возможность для переговоров между Москвой и Киевом. При этом военные высокого ранга предполагают, что для вытеснения российских войск с территорий, которые Киев считает своими, киевскому режиму понадобится много ресурсов.

Отмечается, что в администрации Белого дома существуют разногласия по поводу целесообразности проведения переговоров. В частности, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что считает саму идею неверной, и в СНБ многие придерживаются схожей позиции. Подчёркивается, что в любом случае консультации по данному вопросу Вашингтон будет вести только в тесной координации с Киевом.

Также уточняется, что конкретных дипломатических шагов американская сторона не предпринимала. Места для возможного проведения переговоров не планировались, стратегия переговоров не разрабатывалась.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, Москва считает неприемлемыми какие-либо предварительные условия для переговоров по ситуации на территории б. УССР, включая вывод российских войск.

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