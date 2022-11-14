Приштина, Сербия, , 23:41 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 14 ноября провела встречу с представителями политических партий Косово.

Вьоси Османи U.S. Department of State

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, встречу бойкотировали политическая организация косовских сербов «Сербский список» и «Альянс за будущее Косово».

Косовских сербов, таким образом, на встрече представлял Ненад Рашич из Демократической прогрессивной партии, а также глава Сербской партии Косово Александр Ябланович.

Напомним, 14 ноября президент Косово назначила проведение досрочных местных выборов в Лепосавиче, Северной Митровице, Зубине Потоке и Звечане на 18 декабря 2022 года. Необходимость проведения выборов была связана с массовой отставкой сербских чиновников из властных структур, управляемых из Приштины.

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