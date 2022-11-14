Москва, , 22:40 — REGNUM В сценарии британского сериала «Корона» присутствовали исторические несоответствия. Об этом изданию «Подмосковье Сегодня» рассказали сыгравшие в шоу актеры Алексей Дякин и Анатолий Котенев.

Камера! Мотор! (сс) TerryPapoulias

«Я им подсказывал, если были несоответствия. Когда я готовился к роли я изучал архивы, записки. Питер Морган, сценарист, отразил смысл, но он, видимо, был не в курсе деталей и подробностей», — рассказал Дякин.

В то же время Котенев отметил, что «Корона» является художественным проектом, поэтому его создателям можно вносить некоторые изменения в истории героев.

Напомним, в сериале «Корона» Дякин исполнил роль Николая II, а Котенев воплотил образ первого президента РФ Бориса Ельцина. Премьера пятого сезона шоу состоялась на Netflix 9 ноября 2022 года.

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