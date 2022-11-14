Нью-Йорк, США, 14 ноября, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Резолюция о том, что Россия должна платить «репарации» Киеву, принята на сессии ГА ООН 14 ноября. За этот документ проголосовали 94 страны. Против инициативы были 14 стран, воздержались — 73.

United Nations Заседание сессии ГА ООН

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сегодня возобновилось обсуждение проекта антироссийской резолюции, которой страны Запада (в том числе Канада) предложили создать механизм по взиманию «репараций» с РФ в пользу Киева.

Российская сторона назвала эту инициативу незаконной, противоречащей полномочиям ГА ООН и попыткой украсть у России её активы, замороженные на Западе санкциями.