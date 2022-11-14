Нью-Йорк, США, 14 ноября 2022, 21:29 — REGNUM Идея взимать репарации с России через ГА ООН — беззаконие, заявил на специальной сессии, посвящённой ситуации на территории б. УССР, российский постпред Василий Небензя.

Василий Небензя
Василий Небензя
Russiaun.ru

Назвав западную инициативу создать при помощи ГА ООН механизм по взиманию репараций с России «ущербной» и «юридически ничтожной», российский дипломат сказал, что группа стран пытается действовать «не на основе международного права, а стремится освятить беззаконие, используя авторитет Генассамблеи и позиционируя её в качестве судебного органа, каковым она по определению не является».

Напомним, накануне, 13 ноября, заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский по поводу «механизма репараций» сказал, что у ГА ООН «даже и близко нет таких полномочий». По его словам, Запад просто хочет присвоить себе замороженные российские активы.

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