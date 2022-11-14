Нью-Йорк, США, 14 ноября, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Идея взимать репарации с России через ГА ООН — беззаконие, заявил на специальной сессии, посвящённой ситуации на территории б. УССР, российский постпред Василий Небензя.

Russiaun.ru Василий Небензя

Назвав западную инициативу создать при помощи ГА ООН механизм по взиманию репараций с России «ущербной» и «юридически ничтожной», российский дипломат сказал, что группа стран пытается действовать «не на основе международного права, а стремится освятить беззаконие, используя авторитет Генассамблеи и позиционируя её в качестве судебного органа, каковым она по определению не является».

Напомним, накануне, 13 ноября, заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский по поводу «механизма репараций» сказал, что у ГА ООН «даже и близко нет таких полномочий». По его словам, Запад просто хочет присвоить себе замороженные российские активы.