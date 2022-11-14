Рим, , 21:06 — REGNUM С 15 ноября в Риме вводятся новые «зеленые» запреты на въезд в центр города автомобилей с низким классом экологичности.

Собор Святого Петра. Рим Leinad-Z

Как сообщалось ранее, с понедельника по субботу будет запрещен въезд в центральную часть города для автомобилей, использующих бензин класса Евро 2 и ниже, а также дизель класса Евро 3 и ниже.

По данным местных СМИ, запрет коснется примерно 30 тысяч транспортных средств, зарегистрированных в Риме, и еще 300 тысяч регулярно прибывающих в столицу автомобилей из других городов и регионов.