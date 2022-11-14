Рим, 14 ноября, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Целый ряд известных в прошлом футболистов принимают участие в благотворительном матче «ради мира», организованном по инициативе Папы Римского Франциска, передают итальянские СМИ 14 ноября.

Fotos GO Роналдиньо

Среди участников игры — Джанлуиджи Буффон, Клаудио Каниджа, Фабио Каннаваро, Чиро Феррара, Мирослав Клозе, Роналдиньо и другие.

Также у благотворительного мероприятия, которое проходит 14 ноября в Риме, будет и музыкальная составляющая — в концерте примут участие несколько известных в Италии исполнителей.