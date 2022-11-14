Рим, , 20:37 — REGNUM Власти Италии готовы к диалогу с Францией, который необходим, чтобы «закрыть» проблему, ранее «открытую» не по вине Рима, заявил 14 ноября глава МИД Италии Антонио Таяни.

Антонио Таяни (сс) European People's Party

При этом национальные СМИ отмечают, что премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон не планируют проводить двустороннюю встречу в ходе саммита «большой двадцатки».

В ноябре 2022 года Италии отказалась впустить в свои порты корабль — перевозчик мигрантов Ocean Viking с несколькими сотнями пассажиров на борту. Часть мигрантов была переправлена на берег, корабль с остальными пассажирами ушел в территориальные воды Франции. Официальный Париж заявил, что такие действия властей Италии неприемлемы. В Риме, в свою очередь, подчеркивают, что механизм «перераспределения» мигрантов внутри ЕС не работает. Последовал обмен острыми заявлениями.

Лидеры нового правоконсервативного правительства Италии, сформированного в октябре 2022 года, обещали «навести порядок» в сфере нелегальной миграции. Правые считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а в ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида.