Москва, 14 ноября 2022, 19:10 — REGNUM Список невъездных в Россию канадцев обновлён 14 ноября, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Ещё 100 фамилий пополнили чёрный список — «в ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра [Канады] Джастина Трюдо санкций против руководства России» и других российских граждан.
Персональные санкции, как отмечается, вводятся Москвой «на основе взаимности».
В числе тех, кому закрыт въезд в Россию — «высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты многочисленных пробандеровских организаций, медиа- и финансовых структур, которые непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса».
Добавим, что в «стоп-лист» включены актёры Джим Кэрри и Кэтрин Винник, а также Стефан Бандера — внук Степана Бандеры.
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