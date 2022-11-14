Москва, 14 ноября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Список невъездных в Россию канадцев обновлён 14 ноября, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Цитата из к/ф «Лжец, лжец». Реж. Джон Шедьяк. 1997. США Джим Керри

Ещё 100 фамилий пополнили чёрный список «в ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра [Канады] Джастина Трюдо санкций против руководства России» и других российских граждан.

Персональные санкции, как отмечается, вводятся Москвой «на основе взаимности».

В числе тех, кому закрыт въезд в Россию, — «высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты многочисленных пробандеровских организаций, медиа- и финансовых структур, которые непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса».

Добавим, что в «стоп-лист» включены актёры Джим Кэрри и Кэтрин Винник, а также Стефан Бандера — внук Степана Бандеры.

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