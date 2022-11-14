Тирана, 14 ноября 2022, 18:31 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 14 ноября поднял вопрос об энергетическом кризисе на совместном заседании правительств Албании и Северной Македонии.

Албания, Северная Македония и Косово на карте
Албания, Северная Македония и Косово на карте
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Как сообщает новостное агентство Lapsi, Рама заявил, что правительство Северной Македонии должно более решительно требовать от Евросоюза поддержки на фоне энергетического кризиса. Премьер-министр отметил, что средства, выделяемые Евросоюзом странам Западных Балкан, являются частью ежегодного фонда в рамках Соглашения о предвступительной помощи с Евросоюзом.

«Мы наконец преодолели разрыв между готовностью к началу переговоров и постоянным неприятием со стороны Евросоюза. Сегодня обе наши страны сделали очень большой шаг вперед. 6 декабря в Тиране пройдет саммит ЕС — Западные Балканы. Мы будем обсуждать там наши проблемы, которые все сильнее совпадают с проблемами других стран», — заявил Эди Рама.

Он сказал, что «пришло время спроектировать будущее после кризиса» на территории б. УССР.

«Просить Евросоюз все сильнее и сильнее вовлекать нас в организованные усилия по борьбе с шоковым ростом цен… А также построить общий план, который дает нам возможность заглянуть за пределы текущего этапа. Сложного, мрачного, но не бесконечного. Нам не нужно ждать окончания кризиса, чтобы проявить себя», сказал чиновник.

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