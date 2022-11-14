Анкара, , 18:10 — REGNUM Вопрос обмена осуждёнными между Россией и США обсудили 14 ноября в ходе встречи в Анкаре глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и директор ЦРУ Уильям Бернс, передаёт CNN.

Сергей Нарышкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам представителя американского Совета нацбезопасности, обсуждается также вопрос угрозы применения ядерного оружия. Так, глава ЦРУ собирался в ходе переговоров предупредить Нарышкина о «последствиях в случае применения ядерного оружия Россией» на территории б. УССР.

Напомним, вопрос обмена осуждёнными между РФ и США пока не урегулирован. Предполагается, что в рамках обмена в Россию вернётся осуждённый в США Виктор Бут.

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