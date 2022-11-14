Тирана, 14 ноября, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Глава Демократической партии и бывший премьер-министр Албании Сали Бериша выступил с обвинениями в адрес правительства на акции протеста в Тиране.

European People's Party Сали Бериша

Как сообщает новостное агентство Lapsi, в своей речи он обратился ко всем гражданам, в том числе и к тем социалистам, которые «выступают за справедливость».

Бериша назвал премьер-министра Албании Эди Раму злейшим врагом албанцев и выразил убежденность, что Рама должен оказаться за решеткой.

«После Энвера Ходжи Эди Рама — самый ожесточенный враг наших свобод. Тот, кто поддерживает вашу надежду, несет божественный свет в будущее. Тот, кто отнимает надежду, отнимает у человека веру и неиссякаемую силу будущего. Тот, кто получит ваш голос, получит ваше достоинство. Человек, который голосует несвободно, — это человек без надежды, чья страна больше не кажется ему родной. Эди Рама, мы заархивируем твою монополию на власть в Доме позора истории. Эди Рама, мы сделаем твою власть достоянием архивов вместе с тобой, мы отправим тебя в тюрьму особого режима», — заявил Бериша.