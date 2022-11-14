Санкт-Петербург, , 17:10 — REGNUM В комитете по благоустройству Санкт-Петербурга оценили последствия штормового ветра, который бушевал в регионе в минувшие выходные. Итоги подвели на странице комитета в социальной сети «ВКонтакте», сообщает 14 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Сломанное дерево Дарья Антонова © ИА REGNUM

На территориях, подведомственных комитету, шторма не выдержало 21 дерево. Большая часть деревьев упала в Калининском, Московском и Приморском районах, в остальных районах — по одному-два дерева.

Специалисты распиливали и убирали мешающие проходу и проезду упавшие стволы.

Отметим, что за минувшие выходные от порывов ветра упали не только деревья, но и рекламные щиты, дорожные знаки. А из-за того, что уровень воды в Неве поднялся, часть городских набережных оказалась затоплена.

Читайте ранее в этом сюжете: «Экономные» петербуржцы могут лишиться автомобилей из-за наводнения