Вашингтон, , 17:15 — REGNUM Курс доллара по отношению к евро и британскому фунту стерлингов после многомесячного падения вырос 14 ноября на фоне ожиданий менее агрессивного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы США, сообщает Reuters.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

На прошлой неделе индекс доллара упал на 4%, что стало худшей неделей для американской валюты за более чем два с половиной года. Падение курса произошло на фоне публикации данных о росте потребительских цен в США за октябрь, которые оказались ниже ожиданий, что, в свою очередь, повысило вероятность того, что ФРС сократит масштаб повышения процентных ставок.

Однако глава ФРС Кристофер Уоллер заявил 13 ноября, что отчет по инфляции является «всего лишь одной точкой на карте данных», и что для убедительного доказательства замедления инфляции требуются и другие достоверные показатели. При этом Уоллер отметил, что ФРС возможно начнет думать о снижении темпов повышения ставок.

Напомним, что евро упал на 0,6% по отношению к доллару до $1,0284 после роста до трехмесячного максимума.

Ранее профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский заявил, что снижение инфляции в США в октябре 2022 года позволяет говорить о слабых надеждах на то, что небывалый инфляционный пик в стране подходит к концу.

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