Москва, , 16:34 — REGNUM Пока не приходится говорить о том, что в России будут расти объемы выдачи микрокредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала итоги исследования Unicom, которое показало, что в октябре 2022 года жители РФ стали чаще интересоваться микрозаймами.

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«Сейчас граждане больше нуждаются в денежных средствах на текущие цели. Однако для банков микрозаймы — это достаточно рисковые кредиты. Говорить о том, что в перспективе объемы таких кредитов будут достаточно активно расти, не приходится, — констатировала Ермилова. — Поэтому, скорее всего, рост если и будет, то постепенный. Далее надо будет смотреть, насколько стабилизировалась ситуация в экономике, и от этого будет зависеть, насколько будут прирастать объемы кредитования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что российским МФО стоит пользоваться услугами психологов.

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