Херсон, 14 ноября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский посетил церемонию поднятия сине-жёлтого флага в оккупированном боевикам российском городе Херсон.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

В публикациях киевских и западных агентств говорится, что глава режима Зеленский в ходе посещения Херсона принял участие в церемонии поднятия флага.

Ранее город оставили российские войска. Также его покинуло подавляющее большинство жителей. На кадрах в Херсоне Владимир Зеленский предстаёт в плотном окружении киевских боевиков, мирных жителей на фото практически нет.