* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 14 ноября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали молодого человека за публикацию критических материалов на его странице в соцсети, а именно, за критику беззакония в афганской провинции Гор. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Fokusutama.com Арест

По информации источников издания, после того, как этот молодой человек устроился на работу в одно из учреждений провинции Гор, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направили его в разведывательное управление для проверки биографии.

Источники добавляют, что разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовала его после проверки его аккаунта в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По прошествии нескольких дней молодой человек всё ещё находится в тюрьме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подвергается пыткам.

С момента прихода радикалов к власти в Афганистане многие люди были арестованы и подвергнуты пыткам за критику «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в социальных сетях.