Москва, 14 ноября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Ситуация со спросом на московские новостройки будет выправляться на фоне стабилизации экономической ситуации и снижения внешнеполитических рисков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Снижение потребительской активности, объективное отвлечением части семей от жилищной проблемы, и рост неуверенности в будущем вызвали значимое снижение спроса на московские новостройки, — констатировал Цыганов. — В дальнейшем ситуация начнет выправляться на фоне стабилизации экономической ситуации, снижения внешнеполитических рисков и внутренней тревожности — потребность в жилье у российских граждан никуда не делась, потенциал миграционных потоков не исчез».

По его словам, вполне вероятно появление спроса на московские и питерские новостройки со стороны новых потребителей из регионов, получивших социальные выплаты.

«В ближайшей перспективе снижение платежеспособного спроса продолжится, и это уже приводит к снижению цен, предоставлению скидок и даже предложениям по программам приобретения квартир за «1 рубль в месяц» в первые три года ипотечного кредита. Могут появиться готовые, но нераспроданные дома, а также новые долгострои. В итоге сокращается объем нового строительства, через 1-3 года предложение нового жилья будет существенно сокращено, что означает окончание снижения и начало роста цен», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыганов рассказал, в каком случае в РФ сохранится потенциальный спрос на жилье и ипотеку и трансформируется в реальный.