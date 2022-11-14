Бали, Индонезия, 14 ноября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что саммит «Группы двадцати» (G20) должен привести к конкретному сотрудничеству во время двусторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Antara.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

«Спасибо вам за то, что приехали на саммит G20. Саммит должен привести к конкретному сотрудничеству», — заявил глава индонезийского государства.

Лидеры двух стран уделили пристальное внимание усилиям по урегулированию ситуации на территории бывш. УССР и обменялись идеями о том, что можно сделать вместе, чтобы найти мирное решение и предотвратить негативное влияние конфликта, особенно на продовольственную и энергетическую безопасность.

Что касается двусторонних отношений, президент Индонезии призвал продолжать стремиться к переговорам по Соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA), которое включает крупное торговое соглашение, которое должно быть завершено в ближайшее время.

Главы Индонезии и Турции отметили прогресс в двусторонних отношениях между двумя странами с подписанием ряда стратегических соглашений между правительствами и субъектами бизнеса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская актриса Энн Хэтэуэй выступила с серией посланий о равенстве женщин и призвала лидеров G20 уделять больше внимания роли женщин в мире.