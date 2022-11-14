* талибами — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, , 15:01 — REGNUM На границе Афганистана и Пакистана возобновились столкновения между пакистанскими военными и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источников в провинции Кандагар, столкновение произошло 13 ноября на пограничном переходе Спинбулдака, что привело к его блокировке.

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Надёжный источник из числа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил изданию, что сначала боевик «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстрелял нескольких пакистанских полицейских, что привело к перестрелке между радикалами и пакистанскими военными. Вечером того же дня произошло повторное столкновение.

По данным источника, в этих столкновениях погибли восемь пакистанских солдат и трое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также был захвачен в плен пакистанский солдат и ранен талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанские военные уже сталкивались в Спинбулдаке, что привело к жертвам с обеих сторон.