Пасечник распорядился ликвидировать МИД ЛНР
Луганск, 14 ноября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Луганской Народной Республики будет ликвидировано. Соответствующий указ врио главы республики Леонида Пасечника опубликован 14 ноября.
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Глава ЛНР Леонид Пасечник
Указ был подписан 11 ноября. В нём указано, что процедура ликвидации должна быть завершена не позднее 1 июня 2023 года.
«Ликвидировать министерство иностранных дел Луганской Народной Республики», — говорится в документе.
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