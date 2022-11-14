Луганск, 14 ноября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Луганской Народной Республики будет ликвидировано. Соответствующий указ врио главы республики Леонида Пасечника опубликован 14 ноября.

kremlin.ru Глава ЛНР Леонид Пасечник

Указ был подписан 11 ноября. В нём указано, что процедура ликвидации должна быть завершена не позднее 1 июня 2023 года.

«Ликвидировать министерство иностранных дел Луганской Народной Республики», — говорится в документе.

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