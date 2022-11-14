Москва, 14 ноября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. По итогам промежуточных выборов в американский Конгресс Россия ожидает продолжения антироссийской линии Вашингтона. Об этом 14 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Для России печален, к сожалению, общий консенсус внутри американского истеблишмента о продолжении нелогичной оголтелой русофобской линии. Вот эта тенденция — она действительно печальна», — сказал он, комментируя итоги голосования в Конгресс США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в регионах России принимаются все меры, которые необходимы для обеспечения безопасности.