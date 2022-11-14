* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 14 ноября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Абдул Салам Ханафи, заместитель премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, провёл церемонию чествования десятка лучших участников вступительных экзаменов в отсутствие девушек. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

В этом году ни одна девушка не попала в первую десятку участников экзаменов.

Однако после растущей критики талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) позже добавили двух девушек в список лучших абитуриентов. Но на опубликованных фотографиях видно, что они не были приглашены на церемонию.

На этой церемонии талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также чествовали лучших учеников образовательного центра «Кадж», подвергшегося более месяца назад атаке террориста-смертника.

Четверо учеников центра «Кадж» вошли в десятку лучших учеников.

На церемонии директор «Каджа» попросил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечить безопасность образовательных центров.

Отметим, что объявление результатов вступительных экзаменов этого года, в которых все десять лучших студентов были юношами, вызвало много критики. Несогласные заявили, что экзаменационный комитет, контролируемый талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подделал результаты и удалил имена девочек.

Позже комитет объявил Ильхам Набизада из Герата и Мумину Ариф из Балха первой и второй по результатам среди девушек, однако на церемонии их не включили в десятку лучших.