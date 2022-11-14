Осло, 14 ноября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Норвегия в октябре 2022 года добилась лучших за всю историю доходов от экспорта морепродуктов. В общей сложности скандинавская страна продала на зарубежные рынки продукции рыболовства и аквакультуры на сумму 15,4 млрд норвежских крон (около 93 млрд рублей и 1,5 млрд долларов — прим. ИА REGNUM). Об этом сообщает Seafood Source.

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В октябре 2022 года Норвегия продала на зарубежные рынки продукции рыболовства и аквакультуры на сумму 15,4 млрд норвежских крон, что является новым рекордным показателем. Это на 27% больше, или на 3,3 млрд норвежских крон (около 20 млрд рублей и 330,7 млн долларов) по сравнению с октябрём 2021 года.

«В октябре норвежский экспорт морепродуктов продемонстрировал исторический рост. Стоимость в 15 миллиардов норвежских крон — это более чем солидный рекорд. Это означает, что каждый день в этом месяце мы экспортировали морепродуктов на сумму чуть менее 500 миллионов норвежских крон (около 3 млрд рублей и 47,1 млн долларов). Это огромные цифры, которые показывают, насколько важна эта отрасль для Норвегии», — рассказал Кристиан Крамер, глава Норвежского совета по морепродуктам.

Наибольший прирост стоимости для Норвегии в октябре обеспечили Соединённые Штаты, где объём поставок увеличился на 83%, или на 581 миллион норвежских крон (около 3,5 млрд рублей и 58 млн долларов) по сравнению с октябрём 2021 года.

Отмечается, что по состоянию на начало ноября 2022 года Норвегия с начала года экспортировала морепродуктов на 123,9 млрд норвежских крон (около 747 млрд рублей и 12,4 млрд долларов), что на 27,1 млрд норвежских крон (163,4 млрд рублей и 2,7 млрд долларов) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия и Норвегия согласовали условия промысла общих запасов и планы по развитию сотрудничества на 2023 год.

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