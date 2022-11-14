Москва, 14 ноября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Три пункта управления киевскими войсками поражены за сутки авиацией и артиллерией ВС России в Харьковской и Херсонской областях и в ЛНР. Об этом сообщил 14 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Он уточнил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункты управления ВСУ у города Купянска в Харьковской области, села Стельмаховка в ЛНР и села Чернобаевка в Херсонской области.

Также поражены 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах, добавил представитель Минобороны.

Читайте также: ВС РФ отбили атаки киевских войск на купянском направлении