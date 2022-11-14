Москва, , 13:45 — REGNUM За прошедшие 24 часа российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено три ракеты американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ, а также сбито шесть беспилотных летательных аппаратов киевских нацистов. Об этом 14 ноября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Залп ПВО Mil.ru

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Краснореченское, Песчаное, Золотое Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Евгеновка Донецкой Народной Республики и Бурчак Запорожской области. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Меловатка Луганской Народной Республики», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что в общей сложности за ревмя проведения спецоперации российские войска уничтожили 333 самолёта, 176 вертолётов, 2 504 беспилотников, 388 зенитных ракетных комплексов, 6593 танка и других боевых бронированных машин, 891 реактивную систему залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7216 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации президента России отказались комментировать информацию о посещении лидером киевского террористического режима Владимиром Зеленским города Херсона.