Москва, 14 ноября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В администрации президента России отказались комментировать информацию о посещении лидером киевского террористического режима Владимиром Зеленским города Херсона. Соответствующая просьба к пресс-секретарю главы Российского государства Дмитрию Пескову прозвучала 14 ноября от журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы оставляем это без комментариев», ― сказал официальный представитель Кремля о поезде Зеленского в Херсон.

При это Песков подчеркнул, что «это территория РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский 14 ноября прибыл в оккупированный боевиками российский город Херсон, несколько дней назад оставленный ВС РФ. Там Зеленский заявил, что Киев готов к миру.

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Отметим, что на кадрах, опубликованных киевскими СМИ, Зеленский находится в плотном окружении вооружённых боевиков. На улицах Херсона — только солдаты, людей в гражданской одежде практически нет.

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