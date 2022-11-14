София, 14 ноября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Неизвестные лица сожгли одну из крупнейших региональных ферм в районе города Петрич на юге Болгарии. Об этом 14 ноября сообщает софийская газета «Факты».

hansbenn Пожар

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 13 ноября. Как утверждают правоохранители, камеры наружного наблюдения зафиксировали группу молодых людей, якобы обливших хозяйственные постройки лекговоспламеняющимися метариалами и осуществивших поджог.

Согласно официальной информации, в результате пожара полностью уничтожены сотни ангаров с техникой, зерном и кормами для животных. Сгорели десятки тракторов и комбайнов, о жертвах и пострадавших не сообщается.

Следствие располагает данными о том, что преступление было совершено на почве этнической неприязни — владельцы хозяйства являются выходцами с территории б. УССР.

Проводится расследование.