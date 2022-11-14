Москва, 14 ноября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Сегодня, 14 ноября, по состоянию на 12:40 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,32%, до $95,68 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Добыча нефти

«Нефть отступила от максимумов прошлой недели, но уровень поддержки $95 за баррель сохраняет силу. Оптимизм по поводу смягчения пандемийных ограничений в Китае продолжает подпитывать рынки.

Всё ближе 5 декабря и попытки введения потолка цен на российскую нефть, которое может вызвать сокращение предложения. Кроме того, риски вызывают беспорядки в Иране и Саудовской Аравии и новое обострение отношений между ними.

Так что попытки нефть вновь двинуться на штурм отметки $100 за баррель остаются высокими. Сегодня инвесторы ждут публикации данных от ОПЕК по ситуации со спросом и предложением», — пояснил эксперт.

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