Донецк, 14 ноября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. ВСУ утром 14 ноября выпустили 10 ракет из БМ-21 «Град» по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, сообщил в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

(сс) Vadim Tolbatov Донецк

Обстрелы прифронтовых районов Донецка ведутся с позиций в Красногоровке, Натайлово и Карловке.

Удары также наносятся по Петровскому и Кировскому районам Донецка, Горловке и Макеевке, сообщил 14 ноября военкор Юрий Котенок.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки (13 ноября) противник выпустил 127 боеприпасов по территории республики из «Градов», HIMARS и ствольной артиллерии.