Курск, , 12:53 — REGNUM Почти 14 млн рублей должно заплатить курское предприятие за вред, нанесённый окружающей среде, сообщило Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора 14 ноября.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Ведомство направило иск в Арбитражный суд Курской области о взыскании с ООО «Экотекс-К»13 941 772 рублей в качестве платы за вред, причиненный окружающей среде, в результате превышения нормативов допустимых выбросов.

«Превышения носили систематический характер, так как были установлены инспекторами управления в рамках внеплановой выездной проверки с привлечением сотрудников «ЦЛАТИ по Курской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» в мае, июне и сентябре 2021 года», — уточнили в надзорном ведомстве.

Также предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей, штраф уже выплачен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее арбитраж постановил взыскать с предприятия 3,86 млн рублей по иску Росприроднадзора.