Курск, 14 ноября 2022, 12:53 — REGNUM Почти 14 млн рублей должно заплатить курское предприятие за вред, нанесённый окружающей среде, сообщило Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора 14 ноября.
Ведомство направило иск в Арбитражный суд Курской области о взыскании с ООО «Экотекс-К»13 941 772 рублей в качестве платы за вред, причиненный окружающей среде, в результате превышения нормативов допустимых выбросов.
Также предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей, штраф уже выплачен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее арбитраж постановил взыскать с предприятия 3,86 млн рублей по иску Росприроднадзора.