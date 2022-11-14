Курск, 14 ноября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. ВСУ утром 14 ноября открыли огонь по Глушковскому району Курской области, сообщил в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Было выпущено 24 снаряда по селу Попово-Лежачи. Повреждены несколько сельхозпостроек, пострадавших нет, сообщил военкор.

Ранее губернатор области Роман Старовойт заявил, что обстрелы со стороны ВСУ как гражданской, так и военной инфраструктуры в регионе фиксируются ежедневно.