Москва, , 12:39 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2023–2025 год, которая направлена на увеличение субсидий российским организациям на обеспечение деятельности на архипелаге Шпицберген, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Шпицберген Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это средства на заработную плату, на ремонтные работы, в связи с удорожанием транспортного обслуживания, перелетов и так далее. Мы должны сохранять свое присутствие на архипелаге и проводить все те работы, которые ранее были со второй стороной согласованы», — сказала в ходе заседания замминистра финансов РФ Ирина Окладникова.

Напомним, второе чтение главного финансового документа страны запланировано на 22 ноября 2022 года.

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